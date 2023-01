Cas, nominato il nuovo direttivo. Barbagallo: «Parte già azzoppato»

Nominato il nuovo Consiglio direttivo del Consorzio autostrade siciliane. Ne fanno parte Filippo Nasca, Patrizia Valenti - entrambi indicati dal presidente della Regione Renato Schifani - e Massimo Brocato, designato dall’Assemblea del Cas. Leonardo Santoro, presidente dell’Assemblea dei soci su delega di Schifani, sottolinea «l'importanza della scelta operata dai soci dell’assemblea che ha così provveduto ad un’immediata ricostituzione dell’organo di governo attraverso profili tecnici e scongiurato temporanee conduzioni commissariali, che avrebbero potuto rallentare le cruciali attività in essere».

Critica la posizione del segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo che ha dichiarato: "Il nuovo cda del CAS appena nominato parte già azzoppato. Uno dei 3 componenti, infatti, risulta rinviato a giudizio per turbativa d’asta al comune di Falcone, su richiesta del gip di Patti. Si tratta del professionista indicato dall’assemblea del Cas". "Suggerisco al presidente della Regione di intervenire, in autotutela, per salvaguardare la Regione che è comunque il socio di maggioranza dello "sgangherato" Consorzio autostrade siciliane"

"C'è tanto da fare, si parta col piede giusto. Le priorità siano la sicurezza sulle nostre autostrade e i diritti dei lavoratori", affermano invece Filt Cgil e Uiltrasporti Messina commentano la nomina del nuovo consiglio direttivo del Consorzio autostrade siciliane (Cas) a cui rivolgono "i migliori auguri di buon lavoro ma anche l’auspicio affinché sia considerato prioritario il dialogo sociale per rilanciare un servizio essenziale per i siciliani e riprendere il confronto interrotto sulle tematiche legate ai diritti dei trecento lavoratori dell’ente".

