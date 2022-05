Cascio ritira la candidatura, anche Forza Italia su Lagalla. Micciché: «Vinceremo al primo turno»

«Forza Italia ha fatto una scelta di generosità e buonsenso, mettendo da parte l’interesse personale, per consentire al centrodestra di tornare vincente e ai cittadini di Palermo di voltare finalmente pagina rispetto a questi troppi anni di degrado. Forza Italia, che pure è il primo partito della coalizione in Sicilia, ha chiesto a Francesco Cascio di rinunciare alla sua candidatura a sindaco della città di Palermo e sosterrà il progetto di Roberto Lagalla». E’ quanto si legge in una nota di Fi che in pratica annuncia la ritrovata unità del centrodestra (anche se ancora resta in corsa il candidato Totò Lentini).

«Ringraziamo Cascio - prosegue la nota di Fi - per il suo senso di responsabilità, quello stesso per cui, da 25 anni a questa parte, Forza Italia lavora, come ha fatto oggi ancora una volta, per tenere unita la coalizione».

«Lagalla vincerà al primo turno» le prime parole del coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Micciché.





