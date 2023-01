Caso Cannes, la exit strategy di Schifani: pronta la staffetta tra Amata e Scarpinato

Si va dunque verso la staffetta. Il cambio di deleghe in casa Fdi, all’interno della squadra di governo regionale, tra Elvira Amata, oggi assessore ai Beni culturali e Francesco Scarpinato, responsabile della delega del Turismo, prende sempre più quota come l’exit strategy in grado di riallineare tutti gli elementi utili a ricomporre il quadro dopo le polemiche scaturite dal “Caso Cannes”.

L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE IN EDICOLA O NELL'EDIZIONE DIGITALE (CLICCA QUI)

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA