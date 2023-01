Caso Cannes, De Luca: «Presentata mozione di sfiducia per Scarpinato»

"Lo scandalo dei fondi assegnati alla società Absolute Blue con sede in Lussemburgo impone una presa di posizione seria da parte del Governo regionale. Sicilia Vera e Sud chiama Nord hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Scarpinato ritenendo incompatibile e inopportuna la permanenza dell’assessore nel Governo".

Lo afferma il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. "Per primi abbiamo sollevato dubbi e perplessità sull'entità dei fondi assegnati, ben 3,7 milioni di euro, per la realizzazione a Cannes della mostra fotografica "Sicily, Women and Cinema". In un’interrogazione presentata la scorsa settimana avevamo messo nero su bianco le incongruenze della procedura messa in atto dall’assessorato. "L'attenzione riservata oggi alla vicenda da parte della Corte dei conti e della Guardia di finanza dimostra la fondatezza delle preoccupazioni che avevamo espresso - continua De Luca - E la decisione ieri dello stesso assessorato regionale siciliano al Turismo di revocare il finanziamento di 3,7 milioni di euro per la partecipazione della Regione siciliana a Cannes ci pone degli interrogativi. Se gli atti erano regolari, come affermato in un primo momento dall’assessore Scarpinato, perché oggi procedere alla revoca?".

"Alla luce di quanto accaduto dobbiamo prendere atto che l'assessore Scarpinato con la sua condotta ha evidentemente coperto atti non legittimi. Politicamente poi emerge chiaramente come il tentativo di ritornare a Cannes testimoni il ruolo giocato in questa faccenda da Fratelli d’Italia utilizzando un asse strategico per lo sviluppo dell’Isola: il Turismo. L’hanno voluto a tutti i costi, tant'è che minacciavano di far saltare le trattative sulla formazione del governo di fronte alla tiepida resistenza di Schifani. Adesso ci aspettiamo che Scarpinato venga sollevato dal suo incarico per manifesta incapacità e gestione discutibile dei fondi pubblici. Noi - conclude De Luca - andremo avanti fino a quando non verrà fatta piena luce sulla gestione del portafoglio dell’Assessorato al Turismo".

