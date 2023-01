Caso Cannes, Scarpinato sulla graticola: «L'assessore si dimetta»

I coordinatori regionali di Sinistra Italiana, Manuela Parrocchia e Pierpaolo Montalto, ritengono «obbligatorie le dimissioni dell’assessore Francesco Scarpinato» a prescindere «da qualsiasi risvolto giudiziario prenderà la vicenda» dei finanziamenti della Regione per la presenza della Sicilia al 'Women and Cinema» di Cannes "La vicenda dei sei milioni di euro - affermano in una nota - regalati, in due anni e in affidamento diretto, dai Fratelli d’Italia Manlio Messina e Francesco Scarpinato, succedutisi all’assessorato al Turismo della nostra Regione, ad una società anonima lussemburghese per promuovere la Sicilia durante il festival di Cannes, è gravissima».

«E dimostra - aggiungono Parrocchia e Montalto - come vengono sperperati, in modo opaco nel metodo e completamente errato nel merito, i fondi per la promozione turistica dalla Regione Sicilia. L’inchiesta di Mario Barresi su «La Sicilia» rivela una gestione vergognosa dei fondi pubblici, piena di zone scure e paradossali. Al di là di qualsiasi risvolto giudiziario prenderà la vicenda, le dimissioni dell’assessore Francesco Scarpinato sono obbligatorie».

