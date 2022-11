Catania, presentata la Festa regionale del tricolore

Agricoltura, Turismo, Scuola, Università, Enti Locali e Ambiente. Questi sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati nel corso della “Festa del Tricolore” dal 2 al 4 dicembre. Un evento che vedrà Catania essere il centro nazionale di FdI. Stamattina la presentazione nella storica sede di Corso Sicilia.

«Dopo 3 anni di pausa, dovuti alla pandemia, Fratelli d’Italia ritorna tra la gente come ha sempre fatto e per questo riproponiamo un evento di valenza nazionale». A ribadirlo è il neo Senatore Salvo Pogliese che aggiunge: «Si tratta del primo appuntamento dopo la splendida vittoria del 25 settembre che ha regalato alla Destra il primo premier donna. Saranno tre giorni di dibattiti e di confronti con ministri, sottosegretari, con il Presidente della Regione Schifani, con il presidente dell’assemblea regionale siciliana Gaetano Galgagno, con deputati nazionali, europarlamentari e le massime cariche regionali».

La manifestazione comincerà il prossimo 2 dicembre alle 16.00 e si concluderà domenica 4 alle 20.30. Ad alternarsi nei tre giorni di confronto e dibattiti saranno anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Ministro per il Sud Nello Musumeci, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Folta anche la rappresentanza regionale con l’assessore ai Beni Culturali Elvira Amata, l’assessore al Turismo Francesco Paolo Scarpinato, l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricó e l’assessore al Territorio Elena Pagana. Accanto a loro, il parlamentare e responsabile nazionale organizzazione FdI Fabio Donzelli.

«La Festa del Tricolore sarà un momento importante per confrontarci con la nostra classe dirigente ma soprattutto per parlare di rinnovamento di comunità» - sottolinea Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di FdI Catania -. Militanti e coordinatori si ritroveranno tutti insieme per costruire un progetto comune che raccolga le prossime sfide». «Fratelli d’Italia non si sottrae al confronto e sceglie di organizzare un grande appuntamento proprio qui a Catania - ammette Dario Moscato, coordinatore regionale di Gioventù Nazionale- affronteremo i temi più importanti che questo Paese ha nella sua agenda politica».

