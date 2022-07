Cateno De Luca, il tour a piedi per spiegare i "comandamenti"

Il leader di Sicilia Vera e candidato alla Presidenza della Regione siciliana, Cateno De Luca, percorrerà a piedi oltre 340 km attraversando 49 comuni per arrivare il 29 luglio a Palermo. Il percorso in 10 giorni prevede più tappe intermedie.

A scandire il cammino il momento dedicato ai punti programmatici. Ogni giorno Cateno De Luca presenterà alla cittadinanza i "comandamenti" del suo programma di Governo. Si comincia domani con il primo punto proprio da Messina, dove l’arrivo è previsto alle 11.30 circa in piazza Unione Europea.

«Camminerò tra la gente - ha spiegato Cateno De Luca - prendendomi il tempo necessario per osservare e vivere luoghi e persone. Il mio cammino sarà un percorso per riscoprire il territorio, al fianco di quei cittadini ai quali troppo spesso la politica non sa dare risposte. Io non soltanto voglio provare a trovarle quelle risposte, ma voglio che i cittadini sappiano che sto prendendo un impegno direttamente con loro. Realizzare il mio programma di governo, rivoluzionare il sistema politico e attuare finalmente il cambiamento di cui abbiamo bisogno».

