Cateno De Luca schiera l'imprenditore antiracket Calì e attacca: «Mai con gli scambisti di centrodestra»

Il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana, schiera anche l'imprenditore palermitano antiracket Gianluca Calì in vista delle prossime regionali. L’ufficializzazione della candidatura è avvenuta oggi, durante una conferenza stampa convocata a piazza Indipendenza. Accanto a De Luca, anche Ismaele La Vardera, l’ex Iena ora portavoce di Sicilia Vera.

Pubblicità

"I mafiosi volevano che pagassi il pizzo, li ho denunciati, li ho fatti arrestare e condannare - racconta l’imprenditore di Casteldaccia che ha subito diversi attentati - Volevano che me ne andassi dalla Sicilia e invece sono rimasto. Quello che ho fatto deve essere una risorsa enorme messa a disposizione degli altri. Non dobbiamo avere paura di denunciare la mafia e chi denuncia non deve avere nulla da perdere. Sono il primo e unico imprenditore a cui è stato affidato un bene sequestrato alla mafia, ma non posso essere un caso isolato".

"Noi lasciamo i Cuffaro a Musumeci e scegliamo i Gianluca Calì. Noi vogliamo questa Sicilia contro quella degli accordi, delle promozioni fatte sull'altare di questa schifezza di politica, come la nomina del fratello di Cuffaro a dirigente delle Finanze che suggella l’ipocrisia al cubo del governatore - ha detto Cateno De Luca - Abbiamo detto no a tante candidature, tanti deputati, tanti ex o soggetti che si ritengono padroni del voto si sono proposti ma abbiamo detto no. Vogliamo una lista di qualità, non usiamo la sommatoria dei voti per raggiungere il risultato. Sabato, alla convention di Palermo, chiudiamo il primo ciclo dell’attività organizzativa sul territorio. Noi siamo pronti alle elezioni anticipate".

"Circola sui giornali una velina di mascariamento che accetterei la candidatura nel centrodestra - ha poi detto De Luca -. Smentisco radicalmente, è un’operazione di depistaggio. Sicilia vera non c'entra niente con questa politica degli scambisti".

"Questa è un’operazione che è stata messa in atto per un motivo semplice: sta crollando il centrodestra, ma sta crollando anche una parte del M5s e del Pd - ha affermato - Perché la candidatura di Caterina Chinnici, voluta da Raffaele Lombardo d’intesa con Anthony Barbagallo, non va giù a molti".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA