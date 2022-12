Cattaneo, Spid non sarà cancellato ma risolvere criticità

ROMA, 20 DIC - "Lo Spid è uno strumento che semplifica la vita dei cittadini, permette di risparmiare tempo, evitando le file agli sportelli, e consente di agire in piena sicurezza. Non verrà cancellato, ma stiamo cercando il modo di risolvere alcune criticità piuttosto che girarci dall'altra parte. Non possiamo ignorare che ci sono alcune categorie, come gli anziani, che incontrano difficoltà nell'utilizzarlo". Così a Radio Anch'Io il capogruppo di Forza Italia alla Camera Alessandro Cattaneo parlando dell'identità digitale.

