Cav,Tajani a Ppe rappresenta valori euroatlantisti Fi e miei

ROMA, 20 OTT - "A causa della convocazione per le consultazioni del Presidente della Repubblica, non ho potuto partecipare, come sempre ho fatto, al Summit del EPP Group in the European Parliament che precede il Consiglio europeo. Ho dunque delegato il vicepresidente Antonio Tajani a rappresentare la posizione mia personale e di tutta Forza Italia, che è di piena e totale adesione ai valori europeisti e atlantisti". Lo scrive su Facebook, il Presidente azzurro, Silvio Berlusconi.

