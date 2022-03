Cei: Settimana Santa, ok a processioni e lavanda dei piedi

ROMA, 25 MAR - Si torna, pur con tutte le attenzioni, ai riti della Settimana Santa pre-covid. Lo stabilisce la Cei che chiede ai parroci di "esortare i fedeli alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche limitando la ripresa in streaming delle celebrazioni e l'uso dei social media per la partecipazione alle stesse". Per la Domenica delle Palme "si presti però attenzione che i ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d'ulivo o di palma portato con sé, evitando consegne o scambi di rami". Il Giovedì Santo, "per il rito della lavanda dei piedi" si consiglia di "sanificare le mani ogni volta e indossare la mascherina". Il Venerdì Santo "il vescovo introduca nella preghiera universale un'intenzione 'per quanti soffrono a causa della guerra'", dice ancora la Conferenza episcopale italiana recependo l'indicazione della Congregazione vaticana per il Culto divino. Si chiede che l'atto di adorazione della Croce avvenga "evitando il bacio". La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito.

