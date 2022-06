Centro: Calenda, di fronte a frattaglie giusto andare soli

ROMA, 24 GIU - "Penso che sia un dovere, non per superbia, ma per responsabilità, quello di cercare un'altra strada. E non è un'altra strada che mette insieme frattaglie, anche perché queste frattaglie, questi ipotetici centri, queste piccole operazioni serviranno per contrattarsi un posto a destra o sinistra. A noi non interessa: faremo una cosa diversa con Emma Bonino e con tutti quelli che sceglieranno la nostra strada: ci presenteremo da soli. Forse è la strada più complicata, ma è l'unica per cui vale la pena fare politica. Quello che sta accadendo intorno è disdicevole". Lo dichiara Carlo Calenda , leader di Azione in un video che verrà diffuso sui suoi canali social.

