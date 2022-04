Centrodestra in Sicilia nel pantano su scelta candidati. Miccichè tira dritto su Musumeci: «Tutti sanno che perderà»

Altra fumata nera per il centrodestra, che non riesce a trovare un accordo sul candidato sindaco a Palermo e sulle regionali d’autunno in Sicilia. Gli incontri e i colloqui di oggi ai massimi livelli non hanno prodotto passi in avanti, anzi la coalizione rimane impantana nella palude. «La Lega e FdI ci hanno messo in una impasse, colpa dei capricci di Nello Musumeci che aveva detto di volere fare una sola legislatura e invece s'impunta sulla ricandidatura, questa paralisi del centrodestra è negativa», sbotta il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, al telefono con l’ANSA.

Miccichè aggiunge: «Li ho pregati di parlare solo di comunali, ma FdI insiste col via libera al Musumeci-bis. Ho detto che Fi è disponibile a risolvere il problema - spiega il leader azzurro - chiudiamo sul candidato a sindaco di Palermo e poi per la Regione se la vedono loro». «Se la scelta dei candidati in Sicilia fosse stata lasciata nelle mani dei siciliani, a quest’ora avremmo già i candidati - prosegue Miccichè - I nostri leader devono capire che bisogna andare aldilà dell’ambizione personale. Si mettano d’accordo, Lega e FdI dicano pure Musumeci anche se tutti sanno che perderà, ma intanto andiamo avanti col candidato a sindaco».

Sul nulla di fatto dei colloqui di oggi, Miccichè si mostra amareggiato: «Non sono previsti altri contatti, magari ci saranno, non lo so». In questo momento sono quattro i candidati a sindaco di Palermo espressione dei partiti del centrodestra: Francesco Scoma per 'Prima l’Italia-Legà, Carolina Varchi per FdI, Roberto Lagalla per l’Udc e Totò Lentini per Mna-autonomisti, più defilato perché in attesa delle decisioni della coalizione Francesco Cascio di Fi.

In serata, dopo le dichiarazioni del Presidente Miccichè, è arrivata la replica del coordinamento di DiventeràBellissima: "Musumeci pensa solo a governare e a rappresentare la Sicilia con orgoglio. E i sondaggi confermano il gradimento del lavoro fino ad oggi fatto da Musumeci e dai suoi assessori. I capricci li lasciamo al commissario regionale di Forza Italia o al Presidente dell’Assemblea? A noi interessa tornare a vincere con il centrodestra per continuare a dare risposte ai siciliani”.

