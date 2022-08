Chinnici: "Pronta ad ascoltare i punti dei 5Stelle

«Mi fa piacere che adesso i tempi siano maturi per sedersi tutti insieme intorno a un tavolo, discutere e definire in dettaglio i punti programmatici della proposta di governo che la coalizione intende sottoporre al vaglio degli elettori. È un passaggio essenziale che da giorni invocavo, come ho accennato poi anche pubblicamente nel mio commento sull'election day, quindi adesso non resta che farlo». Così la candidata dell’area progressista alle regionali in Sicilia, Caterina Chinnici, commentando l’esito dell’assemblea di ieri del M5s che ha deciso di sottoporle nove punti programmatici, chiedendole di fare da 'garante' dell’alleanza col Pd e le forze di sinistra con cui sono state celebrate le primarie il 23 luglio vinte dall’eurodeputata, espressione dei dem Chinnici in questo modo sgombra il campo anche dalle voci, circolate negli ultimi giorni, di un suo ipotetico ritiro.

