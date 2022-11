Chiusa anche la partita delle Commissioni, ecco i 24 presidenti: Minardo alla Difesa

Dopo la Camera, si chiude la partita delle commissioni permanenti anche al Senato. Proporzionalmente alla rappresentanza parlamentare, il bottino più ricco è stato di Fratelli d’Italia che ha incassato complessivamente 12 presidenze su 24, lasciando Lega e FI a spartirsi il resto. Ora restano da eleggere le giunte per le elezioni e le autorizzazioni nei due rami del Parlamento (tre organismi in tutto in quanto a Palazzo Madama sono unificate), le bicamerali ed eventualmente le 'specialì. Operazioni che riapriranno il sudoku delle cariche anche tra le opposizioni: se dem e pentastellati non fanno mistero di ambire rispettivamente a Copasir e Vigilanza Rai, il Terzo Polo - che si aspetta un "risarcimento" per essere rimasto a bocca asciutta sulle vicepresidenze d’Aula - forse, potrebbe beneficiare di un possibile riavvicinamento con il Pd sulle regionali.

Come da intese nelle maggioranza, a Palazzo Madama cinque dei dieci incarichi in ballo sono andati al partito di Giorgia Meloni, tre alla Lega e due a Forza Italia. A differenza della Camera, però, a Palazzo Madama tra i vertici eletti compaiono due donne: la forzista Stefania Craxi, riconfermata alla commissione Esteri, e la leghista Giulia Bongiorno, nota penalista che va a capo della Giustizia. Ecco la collocazione dei 'big': Matteo Salvini verrà sostituito dalla leghista Elena Murelli nella commissione Politiche europee, dove siederà anche Silvio Berlusconi; Carlo Calenda sarà componente della Industria, Matteo Renzi della Esteri e Difesa.

1 - Affari Costituzionali: il presidente è il forzista Alberto Balboni.

2 - Giustizia: la presidente è Giulia Bongiorno (Lega).

3 - Esteri e Difesa: la presidente è Stefania Craxi (FI).

4 - Politiche Ue: Giulio Terzi di Santagata è il presidente (FdI).

5 - Bilancio: Nicola Calandrini (FdI) è il presidente.

6 - Finanze: Massimo Garavaglia (Lega) è il presidente.

7 - Cultura: il presidente è Roberto Marti (Lega).

8 - Ambiente: il presidente è Claudio Fazzone (FI).

9 - Industria: Luca De Carlo (FdI) è il presidente.

10 - Affari Sociali e Sanità: Francesco Zaffini (FdI) è il presidente.

Anche alla Camera, delle quattordici commissioni permanenti, ben sette sono andate a FdI (che ha incassato in tal modo la metà delle caselle di vertice), cinque al partito di Matteo Salvini e tre agli azzurri. Nessuna donna tra i presidenti, circostanza che ha destato le critiche del Pd e non solo. Qui, in base alle rispettive sensibilità hanno scelto la "propria" commissione di riferimento anche i leader di Pd e Cinque Stelle: Enrico Letta siederà in quella che si occupa di Politiche Ue, Giuseppe Conte nella Esteri.

1 - Affari Costituzionali: il presidente è Nazario Pagano (FI).

2 - Giustizia: Ciro Maschio (FdI) è il presidente.

3 - Esteri: Giulio Tremonti (FdI) è il presidente.

4 - Difesa: Antonino Minardo della Lega è il presidente.

5 - Bilancio: il presidente è l’azzurro Giuseppe Mangialavori.

6 - Finanze: Marco Osnato (FdI) è il presidente.

7 - Cultura: il presidente è Federico Mollicone di FdI.

8 - Ambiente: Mauro Rotelli (FdI) è il presidente.

9 - Trasporti: il presidente è Salvatore Deidda (FdI)

10 - Attività Produttive: Alberto Gusmeroli (Lega) è il presidente.

11 - Lavoro: Walter Rizzetto (FdI) è il presidente.

12 - Affari Sociali e Sanità: Ugo Cappellacci di FI è il presidente.

13 - Agricoltura: Mirco Carloni (Lega) è il presidente.

14 - Politiche Ue: Alessandro Giglio Vigna (Lega) è il presidente.



