Ciondoli d'argento con il volto di Cateno De Luca per scalata alla Regione

Nel corner allestito all’ingresso nel teatro per la convention di presentazione delle liste regionali di Palermo, Trapani e Agrigento ci sono tutti i gadget col brand "Sicilia Vera", il movimento con cui Cateno De Luca sta tentando la conquista di Palazzo d’Orleans per spodestare il suo grande rivale Nello Musumeci. Ci sono i cappellini colorati, le cravatte arancioni, i borselli, i porta accendini, le borracce. C'è l’immancabile cd, con i brani incisi da De Luca in versione cantante e musicista.

Pubblicità

In un banchetto in bella mostra ci sono poi i ciondoli d’argento, realizzati da una nota gioielleria: in ognuno c'è impresso il volto di De Luca, dietro la scritta «senza se e senza ma». «Durante il lockdown sono stato contattato da questo gioielliere, che mi disse di apprezzare i miei video su Fb - dice De Luca -. Ha deciso di realizzare 300 pezzi, stanno andando a ruba, ne saranno rimasti poco meno di ottanta. Con questi gadget finanziamo la campagna elettorale, lo facciamo alla luce del sole e in modo trasparente».

De Luca aveva invitato tutti candidati a sindaco di Palermo, si sono presentati Francesco Cascio e Totò Lentini che hanno assistito in prima fila alla kermesse. «Nelle nostre liste non ci sono deputati uscenti, ci sono tante persone di buona volontà che credono nel progetto di Sicilia Vera - ha detto De Luca - Cambieremo il sistema, lo rivolteremo come un calzino».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA