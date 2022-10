Ciriani, pieno mandato a Meloni per trattative governo

ROMA, 05 OTT - "Non abbiamo fatto nomi oggi, abbiamo dato mandato pieno a Giorgia Meloni per le trattative a formare il governo". Così il capogruppo al senato di FdI Luca Ciriani. Ci saranno tecnici al governo? "Che ci sia qualche tecnico nel governo non deve scandalizzare nessuno ma dobbiamo intenderci su cosa è tecnico, se la personalità di alto profilo è eletta, allora non va bene". Secondo Ciriani non ci sono veti particolari per Salvini al ministero dell'Interno, ma "potrebbero esserci problemi di opportunità" "questo però lo chiarirà Meloni. "Auspico - conclude - che tutti considerino l'opportunità di favorire un confronto sui problemi del paese".

