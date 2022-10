Colloquio Fitto-Tajani a Eurocamera, 'sarà alleanza solida'

BRUXELLES, 04 OTT - Colloquio con vista sulla politica italiana, all'Eurocamera, tra il co-presidente del gruppo Ecr Raffaele Fitto e il capodelegazione di Fi in Europa, Antonio Tajani. "Sarà un'alleanza forte e solida", ha risposto l'europarlamentare di Fdi ai giornalisti, mentre al riparo del cordone che separa l'accesso degli eurodeputati alla Sala della plenaria discuteva Antonio Tajani. Il colloquio prosegue per oltre dieci minuti ma i due eurodeputati, entrambi alla loro ultima Plenaria prima di tornare in Italia da parlamentari e, forse da membri del nuovo governo, non hanno rilasciato altre dichiarazioni. "Lasciamo perdere il totonomi, lasciateci lavorare", ha tagliato corto Tajani.

