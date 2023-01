Comitato Nord, non siamo nati per competere a regionali

MILANO, 13 GEN - Il Comitato Nord, la corrente interna alla Lega fondata da Umberto Bossi, "non è nato per competere alle elezioni regionali, ma per portare avanti l'autonomia, le istanze del Nord e dar voce inascoltata della militanza nordista": è quanto si legge in un comunicato diffuso dal Comitato Nord che ha chiesto ai consiglieri espulsi dal Carroccio per aver formato un nuovo gruppo al Pirellone - Roberto Mura, Antonello Formenti, Massimiliano Bastoni e Federico Lena - di "restare fedeli" agli obiettivi. E di "mantenere la retta via con scelte compatte, coerenti ed intelligenti con l'importante lavoro del Comitato Nord". "Dopo aver parlato con Umberto Bossi e con l'europarlamentare Angelo Ciocca abbiamo deciso di non candidarci alle prossime elezioni regionali", hanno dichiarato successivamente in una nota i consiglieri Formenti, Bastoni e Mura.

