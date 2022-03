Comunali, ad Avola Rossana Cannata si candida a sostituire il fratello

La deputata regionale di Fratelli di Italia, Rossana Cannata, si candida a sindaco di Avola, nel Siracusano. L’attuale primo cittadino è il fratello Luca, pronto invece per fare il salto alle elezioni regionali. «Una scelta frutto di un progetto condiviso, nato e cresciuto negli ultimi 10 anni di amministrazione Cannata, espressione della politica del fare. Un percorso che, nel segno del rinnovamento e della competenza, ha portato con i fatti a una vera e propria rinascita della città di Avola, che non può e non deve fermarsi» spiega la Cannata.

Attualmente gli altri candidati a sindaco sono Antonino Campisi, sostenuto da Mpa e da alcune liste civiche, e Corrado Loreto, sostenuto da Lega ed Udc ma anche da parte del centro sinistra.

