Nei 120 Comuni al voto per le amministrative in Sicilia l’affluenza è stata di appena il 27,61%: la più alta a Maniace, comune del catanese, con l'85,47%; la più bassa ad Acquaviva Platani, nel nisseno: 19,02%. Su 1.534.427 di elettori aventi diritto, si sono recati alle urne in 425.236.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA