ROMA, 13 GIU - "Quello che già oggi emerge chiaramente è che il centrosinistra vince quando è unito, quando lavora in modo più unitario possibile, quando mette in campo candidature credibili. E poi esce fuori il dato forse per noi più importante in questo momento, il Partito democratico è il primo partito d'Italia". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando le amministrative in un video su Instagram.

