Comunali: Malpezzi, Pd è perno campo largo e non pone veti

ROMA, 13 GIU - "Per noi il campo largo è il tentativo di tenere tutti insieme nell'ambito dello schieramento di tutte le forze che si riconoscono nel centrosinistra: in alcune realtà siamo riusciti a farlo in altre no. Questo dipende molto dalle realtà territoriali; ce ne sono alcune dove il campo largo è vasto e riesce a tenere tutti insieme e altre in cui, come a Palermo, le forze politiche non sono state unite". Lo afferma Simona Malpezzi, capogruppo Pd al Senato, durante la trasmissione Agorà Estate su Rai3 "Il Pd non pone veti e prova a tenere tutti insieme. Stiamo cercando di smussare gli angoli per provare a creare quel campo valoriale capace di contrastare la destra sovranista. Solo uniti possiamo riuscirci. Il Pd si è presentato ovunque ed è il perno di un campo largo riformista e progressista", conclude.

