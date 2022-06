Comunali: Salvini, adesso uniti scegliamo sindaci di c.destra

ROMA, 24 GIU - "Domenica scorsa il centrodestra ha eletto tantissimi nuovi sindaci in tutta Italia, anche in città importanti come Palermo e Genova, ma domenica prossima, può far caldo, non ci interessa, ci sono ancora 40 sindaci importantissimi a scegliere. E anche laddove il centrodestra per problemi locali settimana scorsa è andato diviso, adesso l'importante è unirsi e scegliere donne e uomini che rappresentano il centrodestra, che unito vince da Nord a Sud". È l'appello del segretario leghista Matteo Salvini nel videomessaggio unitario con gli altri leader del centrodestra. "Chi ha votato Lega settimana scorsa e chi ha votato il centrodestra, ha una sola scelta: il centrodestra unito per eleggere sindaci che mettano la loro competenza a disposizione dei cittadini di tutta Italia. Io - conclude Salvini - ci sono, domenica tocca a voi".

