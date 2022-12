TORINO, 07 DIC - "Una ferma condanna, senza se e senza ma, per minacce che sono arrivate alla premier e a sua figlia. Questi gesti sono esecrabili, bisogna stare vicino alle istituzioni. Io so cosa significa, quando ero presidente del Consiglio ho ricevuto tante minacce in particolare durante l'emergenza pandemica". Così il leader di M5s Giuseppe Conte.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA