Conte, da Meloni contraddizioni e sovranismo da operetta

ROMA, 13 DIC - Quando ero presidente del Consiglio "mi avete rivolto l'accusa di alto tradimento sul Mes", con una "notizia falsa. E ora siamo alla nemesi della storia. Vi siete rifugiati fin qui dietro la Corte Costituzionale tedesca. Quanto imbarazzo...questo è sovranismo da operetta". Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulle dichiarazione della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. "Gli italiani si stanno abituando alle vostre contraddizioni e piroette: "sulle trivelle", "sull'immigrazione", sul "Pnrr". "Lei ha detto che la lotta all'illegalità sarebbe stato il tratto distintivo di questo governo, ma come sta conducendo questa battaglia? Con sconti a evasori e corrotti, a chi vuole andare in giro con le tasche piene di contanti. Giovedì troverà una Bruxelles sconvolta" per il Qatargate. "Lei che porta in dote? Un'Italia che vuol far candidare i condannati?", ha aggiunto. Con la "legge di bilancio è stato raggiunto "l'apice dell'incoerenza", "state confezionando la manovra più recessiva nel segno degli austerity degli ultimi anni". "Vi accanite contro i fragili e sdoganate una sorta di evasione di cittadinanza", "il buon Natale e il felice 2023 lei lo sta augurando a speculatori, corrotti e evasori. E concludo: per i pensionati avete previsto solo 8 euro, è vergognoso". "Il M5s contrasterà tutto questo".

