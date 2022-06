Conte, esito voto non compromette dialogo con Pd

ROMA, 13 GIU - "Non ho mi detto che abbiamo un'alleanza strategica ma parlo sempre di dialogo, profondo e proficuo, con il Pd e Articolo 1: non ho mai voluto forzare perché ritengo che questo percorso debba darsi dei tempi, delle tappe. Esamineremo il risultato elettorale ma per il futuro un'azione congiunta non può essere compromessa da questa tornata elettorale per il semplice motivo che il M5s sui territori ancora deve organizzarsi". Così Giuseppe Conte durante le dichiarazioni dalla sede del M5s.

