Conte, non ci sarà scudo penale in manovra, ma M5s vigilerà

ROMA, 20 DIC - "Il nostro atteggiamento preventivo di ferma opposizione ha dato i suoi frutti: il relatore ha appena dichiarato che non porteranno questo condono penale come emendamento. Ovviamente non ci fermiamo qui: è una grande vittoria, per quanto ci riguarda, che otteniamo rispetto al kit dei furbetti dell'evasione. Però è chiaro che sorveglieremo perché questo emendamento non ritorni da nessuna parte nel corso dell'iter di approvazione di questa manovra di bilancio". Così il leader M5s Giuseppe Conte commenta il ritiro dell'emendamento sullo scudo per i reati fiscali.

