ROMA, 29 MAR - Sulle spese militari "non può essere assolutamente che il governo non ci ascolti e che nel Def ci siano quelle fughe in avanti che abbiamo sentito negli scorsi giorni: abbiamo il diritto di farci ascoltare perché rappresentiamo una parte importante del paese". Così il leader M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine della plenaria dei Comitati M5s.

