ROMA, 02 AGO - Via libera dell'Aula della Camera ai disegni di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 e per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. I testi, approvati con 355 voti a favore, 39 contrari e cinque astenuti, ora passano al Senato.

