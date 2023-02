Cospito: Conte, mai alzato toni ma uniti contro attacco a Stato

MONZA, 06 FEB - Anche se "i toni non li abbiamo mai alzati, raccogliamo l'invito" del premier Giorgia Meloni "a lavorare tutti con grande unità quando ci sono delle intimidazioni eversive e delle minacce alla sicurezza dello Stato. Su questo Meloni troverà il M5s compatto e in prima linea per assicurare unità e forza allo Stato". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, durante un appuntamento elettorale a Monza, tornado sulle polemiche tra maggioranza e opposizione sul 41bis. Un'altra cosa secondo Conte "sono gli avvenimenti accaduti - ha spiegato - Su quello lei non deve fare il leader di partito, ma il presidente del Consiglio". Per questo "deve invitare i suoi fedelissimi Delmastro e Donzelli a dimettersi", perché "hanno dimostrato di essere superficiali e inadeguati nei ruoli che rivestono. Non possono utilizzare informazioni ancorché non segrete ma comunque riservate e non divulgabili - ha concluso - che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini per fini di lotta politica".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA