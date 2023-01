Cospito: dopo bagarre in Aula, Fontana dice sì al giurì d'onore

ROMA, 31 GEN - "E' stata richiesta la nomina di una commissione incaricata di verificare quanto accaduto e la correttezza delle affermazioni". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana annunciando un giurì d'onore dopo la bagarre di questa mattina in Aula in seguito alle parole di Donzelli. "Invito tutti i gruppi sulla base della rilevanza dei temi che abbiamo da affrontare in Aula a voler riprendere un ordinato esame su provvedimento rispetto ai quali non mi pare ci sia alcuna divergenza politica", ha concluso.

