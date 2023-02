Cospito: Fico, necessarie dimissioni Delmastro e Donzelli

NAPOLI, 06 FEB - ''Per quanto riguarda ciò che ha fatto Delmastro, insieme all'amichetto Donzelli, è quanto di più sgrammaticato dal punto di vista istituzionale. Penso che ci sia bisogno delle dimissioni''. E' l'opinione espressa da Roberto Fico, ex presidente della Camera ed esponente del M5s, in relazione al caso Cospito. Rispetto al tema del 41 bis, Fico ha affermato: ''Non può in alcun modo essere toccato. Poi le decisioni sui diritti della persona privata della libertà devono essere demandate agli organi competenti, quindi ai magistrati''.

