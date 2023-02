Cospito: mozioni Pd-M5S, Delmastro si deve dimettere

ROMA, 06 FEB - Due mozioni per chiedere le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, considerato responsabile di aver rivelato "documenti riservati" del Dap al collega di partito Giovanni Donzelli (FdI) sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito, sono state presentate alla Camera dai gruppi del Pd-Avs e del M5S. Un sottosegretario non può essere sfiduciato come un ministro, ma può essere invitato a dimettersi, così come chiedono le due mozioni. Se passasse anche una sola delle due, il sottosegretario dovrebbe essere invitato a dimettersi. In caso di rifiuto la sua nomina potrebbe venire revocata dal Presidente della Repubblica sentito il presidente del Consiglio, d'intesa con il ministro interessato. I precedenti non mancano: dal caso dell'allora sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Armando Siri, a quello dell'allora viceministro Vincenzo Visco coinvolto nel 2007 nella vicenda Unipol-Gdf. Nel caso di Siri ci fu la revoca della nomina da parte del Presidente della repubblica Sergio Mattarella. Nel caso di Visco, quest'ultimo dovette rimettere la delega sulla Guardia di Finanza.

