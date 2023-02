Cospito: Pd, querele e denunce contro Delmastro-Donzelli

ROMA, 03 FEB - "I democratici nelle prossime ore presenteranno querele e richiesta di risarcimento danni nei confronti del sottosegretario Delmastro Delle Vedove e di Giovanni Donzelli per le gravi affermazioni, ripetutamente effettuate dagli stessi in diversi contesti, diffamanti e lesive della onorabilità dei parlamentari Pd e gravemente offensive della storia e dell' impegno di una forza politica che ha avuto e continua ad avere come proprio valore fondante la lotta alla criminalità organizzata e a ogni forma di terrorismo". A darne notizia sono i gruppi parlamentari di Camera e Senato che hanno convocato un'assemblea straordinaria.

