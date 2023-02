Cospito: Renzi, distrazione per non parlare dei problemi reali

ROMA, 07 FEB - "La politica italiana continua intanto a occuparsi di distrazioni di massa. Come ho raccontato a Milano si parla sempre di questioni secondarie come i Rave party, i Pos, i cinghiali, le cavallette, i Donzelli: tutto, pur di non occuparsi dei problemi reali. Soprattutto di quelli del ceto medio, il vero abbandonato dalle politiche della Meloni. Del resto questo Governo ha tolto 890 milioni di € dal bilancio dello Stato per darli alle società di Serie A nello stesso atto in cui faceva aumentare la benzina ma nessuno ha detto niente. Anche perché quasi tutti gli editori di questo Paese hanno una squadra di calcio e quindi nessuno fiata". Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella e-news ai militanti. "Nel frattempo il calcio italiano - prosegue Renzi - perde posizioni rispetto a quello inglese e non solo a quello inglese, e i migliori giocatori se ne vanno nei campionati dove gli stipendi si pagano grazie ai diritti televisivi e non grazie agli emendamenti del senatore Lotito. Ma quasi nessuno ha il coraggio di dirlo. Fortunatamente noi siamo quelli del quasi", conclude Renzi.

