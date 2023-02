Cospito:Serracchiani a Nordio, revochi deleghe a Delmastro

ROMA, 01 FEB - La capogruppo del Pd Debora Serracchiani ribadisce nell'aula della Camera la richiesta al ministro della Giustizia Carlo Nordio di revocare subito le deleghe al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro visto che "lui stesso ha ammesso angelicamente di aver dato le intercettazioni riservate sui colloqui in carcere tra l'anarchico Andrea Cospito e due boss mafiosi, al deputato di FdI Giovanni Donzelli". "E' un fatto gravissimo che ha pregiudicato anche le indagini e i controlli in carcere" dichiara Serracchiani mentre i deputati del Pd le tributano una stranding ovation in Aula.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA