Cospito: Tajani, 41 bis è indispensabile, non si tocca

MILANO, 04 FEB - "Il 41 bis non si può toccare in questo momento, perché bisogna ancora sconfiggere mafia e terrorismo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se è possibile aprire una riflessione sul 41 bis in seguito al caso di Alfredo Cospito. "È assolutamente indispensabile continuare ad avere il 41 bis, come strumento di garanzia per la sicurezza dello Stato - ha aggiunto a margine dell'evento elettorale promosso dal partito a una settimana dal voto delle regionali, 'Forza Italia, Forza di governo', a Milano.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA