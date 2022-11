ROMA, 15 NOV - "Un sottosegretario alla Salute che nega i vaccini non può rimanere in carica". Lo scrive in un tweet il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando le affermazioni del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato che ha sostenuto che non ci sia la "prova" che senza vaccini la situazione sarebbe stata peggiore.

