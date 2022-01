Crisi della Regione, Claudio Fava: «Musumeci mi ricorda Schettino: torni in Aula ca**o!»

«A me viene in mente il comandante Schettino. Qualcuno dica a Musumeci: “Torna in aula, cazzo...!” Non si abbandona il confronto politico in questo modo». Lo ha detto Claudio Fava, nel corso della conferenza stampa delle opposizioni all’Ars sulla situazione politica regionale dopo l’avvio della crisi politica per il voto di mercoledì scorso.

«E' un presidente che non ha più la maggioranza ed è un presidente che tratta la maggioranza come un giardino zoologico. Li abbiamo sentiti chiamare in ogni modo. Musumeci si comporta come se fosse il gerarchetto di Militello Val Di Catania, tratta i suoi assessori come fossero i suoi domestici», ha aggiunto, «a loro va tutta la mia solidarietà. Tratta l’opposizione come un fastidio e tratta il parlamento come un bivacco di manipoli».

