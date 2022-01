Crisi Regione, Lupo (Pd): «Se Musumeci ha maggioranza, governi: altrimenti si dimetta»

«La Sicilia non ha bisogno di un governo congelato. Se il parlamento esprime una maggioranza, il governo vada avanti, in altro caso si dimetta. Abbiamo urgenza di capire come questa crisi si può risolvere o, se non si può risolvere, Musumeci rassegni le dimissioni. E’ un ragionamento che va fatto in parlamento che è la casa dei siciliani che hanno bisogno di conoscere». Lo ha detto Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd, nel corso della conferenza stampa con le opposizioni sulla situazione politica in Sicilia e la crisi di governo aperta dopo il voto sui grandi elettori di mercoledì scorso.

«Trovo scandaloso - ha aggiunto - che il presidente della Regione stia subordinando l’azione del governo al suo obiettivo di essere ricandidato alla presidenza. Piegare gli interessi della Sicilia a un interesse personale è inaccettabile. Noi insistiamo che questa crisi abbia tempi certi. Abbiamo urgenza di capire se questa crisi si può risolvere e se non si può risolvere Musumeci rassegni le dimissioni. E' un ragionamento che va fatto in parlamento che è la casa dei siciliani».

