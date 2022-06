Csm: D'Incà, escludo fiducia in Senato

ROMA, 14 GIU - "E' esclusa la fiducia, andremo in Aula seguendo le procedure ordinarie del Senato". Lo ha detto il ministro D'Incà parlando della riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm. "Abbiamo voluto confrontarci con le forze di maggioranza - ha detto - essendo consapevoli che la calendarizzazione prevede che il voto finale avvenga giovedì prossimo per consentire di eleggere il Csm con le nuove regole.Nella maggioranza ci sono posizioni diverse ma sono convinto che in Commissione si chiuda il provvedimento o stasera o domattina, portando in Aula il testo della Camera e dando quindi la possibilità di eleggere il Csm con le nuove regole"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA