Csm: Pd, la riforma non può essere stravolta

ROMA, 11 MAR - "Dal punto di vista politico, non è tanto la quantità di subemendamenti a preoccupare ma un altro aspetto: la riforma può e deve essere migliorata. Ma non può essere stravolta". Lo dice all'ANSA Walter Verini, tesoriere del Pd e relatore sulla riforma del Csm, su cui sono stati depositati 456 subemendamenti in commissione Giustizia alla Camera: "Nel cdm che licenziò il maxiemendamento Cartabia, Draghi lo definì un punto di sintesi importante, dicendo che non sarebbe stata posta la fiducia. Ma aggiunse che sui miglioramenti sarebbe servita condivisione. Senza condivisione la riforma avrà una vita parlamentare molto, molto difficile".

