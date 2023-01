ROMA, 17 GEN - Raggiunta l'intesa sui 10 candidati laici da mandare al CSM. Questi i nomi. Per Fratelli d'Italia: Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Rosanna Natoli e Giuseppe Valentino. Per la Lega: Claudia Eccher, Fabio Pinelli. Per Forza Italia: Enrico Aimi. Per il PD: Roberto Romboli. Per i Cinque Stelle: Michele Papa. Per Azione-Italia Viva: Ernesto Carbone. Si vota alle 16.

