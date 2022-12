Cuffaro torna in Burundi: «Mi impegno per centro accoglienza per mamme "bambine"»

«Cari amici, due anni fa entravo in terapia intensiva, non sapendo cosa mi riservava il Covid. Sono in partenza per il Burundi e sento il privilegio e la fortuna di poter continuare e portare avanti, con il mio amico Stefano Cirillo, diversi progetti che ci stanno a cuore. Uno tra tutti la costruzione del Centro che accoglierà le mamme "bambine" che partoriscono tra i 12 e i 13 anni. Queste giovanissime mamme, le più fragili del mondo, spesso sono costrette ad affidare i loro neonati ai tanti orfanotrofi in un paese dove altrimenti morirebbero di fame». Lo afferma in una nota il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro, annunciando il suo viaggio in Africa.

"Il centro «Roberta & Felice Franzi», dedicato alla nostra amica Roberta, che come tanti ci sostiene - spiega Cuffaro - servirà a dare la possibilità a queste mamme di crescere i loro piccoli con il calore e l’affetto che tutti i bambini meritano. Il Burundi è un buon progetto in cui crediamo e lo stiamo portando avanti col sostegno di tanti di voi che ci siete vicino con la vostra attenzione e e con le vostre piccole ma sincere donazioni. Per questo desideriamo ringraziare tutti gli amici che ci hanno aiutato e ci aiuteranno. L’emozione di tornare tra i poveri e i tanti bambini orfani rende questo viaggio carico di umanità e di speranza e ci permetterà di aspettare il Bambino che nasce condividendo il Natale insieme a questa umanità straordinaria. Certi del Vostra vicinanza e dell’affetto reciproco - chiosa Cuffaro - a tutti un affettuoso augurio nell’imminenza del Natale".

