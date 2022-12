Cuperlo, potrei candidarmi, sinistra ha cose da dire nel Pd

ROMA, 15 DIC - "Lo ammetto, potrei candidarmi alla segreteria del Pd. Spero non sia una colpa. Non ho ancora sciolto la prognosi, è cosa talmente seria da rifletterci, e non da solo. Non è una strategia per accendere i riflettori su di me, chi mi conosce sa che non è quello il mio peggior difetto. Casomai il contrario". Così Gianni Cuperlo, deputato Pd, si esprime sul congresso dem in una intervista al settimanale "The Post Internazionale-TPI". "Mi fa molto piacere che ci siano due donne in campo. Stimo tutti e tre, ma la sinistra in questi anni è stata opposizione nel partito, e ha delle cose importanti da dire", aggiunge.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA