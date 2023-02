Cybersicurezza: P.Chigi, in attacco non colpiti settori critici

ROMA, 06 FEB - "In merito all'attacco hacker verificatosi su scala mondiale, la riunione tenuta stamane a Palazzo Chigi, coordinata dal Sottosegretario con la delega alla Cybersecurity Alfredo Mantovano, con Roberto Baldoni e Elisabetta Belloni, è servita a verificare che, pur nella gravità dell'accaduto, in Italia nessuna Istituzione o azienda primaria che opera in settori critici per la sicurezza nazionale è stata colpita". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

