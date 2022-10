Dal Comune di Gibellina 5mila euro a chi compra casa in paese

A chi compra casa e si trasferisce la residenza a Gibellina il Comune erogherà un contributo di 5.000 euro. È quanto ha deciso la Giunta municipale guidata dal sindaco Salvatore Sutera, nell’ambito del fondo sostegno per i Comuni marginali erogato dal Governo: 180 milioni di euro assegnati a 1.187 Comuni italiani. Tra questi c'è Gibellina, nel Trapanese, che in tre anni incasserà 171.940,25 euro, da erogare come contributi. La Giunta ha così deciso di impegnare le somme da trasferire a chi compra casa e diventa cittadino di Gibellina. «Abbiamo già pubblicato un bando per una manifestazione di interesse - spiega l’assessore comunale Matteo Fontana - potrà partecipare chiunque vorrà stabilirsi a Gibellina. Grazie a queste iniziative possiamo provare a dare nuova linfa al nostro territorio e ad arricchire la popolazione del nostro paese». Con lo stesso fondo il Comune vuole anche sostenere la creazione di nuove attività produttive nel settore dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio: il contributo, infatti, viene anche erogato a chi vuole creare attività commerciali, agricole o commerciali che devono rimanere aperte almeno 5 anni.



