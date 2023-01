Dall'Ars via libera al Defr, adesso Bilancio e legge di stabilità

Semaforo verde all’Assemblea regionale siciliana al Defr con la nota di aggiornamento. Il governo, rappresentato in Aula dall’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, ha fatto propria la relazione di minoranza, un documento in 23 punti illustrato in Aula da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. «Abbiamo chiesto e ottenuto che fosse fatto ordine rispetto alla filiera della programmazione economico finanziaria partendo dalla valenza del documento che noi stiamo affrontando oggi», ha deto l’ex candidato governatore.

Pubblicità

L’assessore Falcone ha annunciato che «venerdì o al massimo martedì», la Giunta Schifani approverà «il rendiconto 2021, in contemporanea alla legge di stabilità e al Bilancio approveremo il bilancio e il rendiconto consolidato del Gruppo amministrazione pubbliche, cioè dell’amministrazione pubblica allargata. Il Defr non è un fastidio, un semplice impegno di enucleazione di dati tecnici ma la strategia che il governo si vuole dare e che vuole tradurre nella legge di bilancio e stabilità». I lavori sono stati rinviati a domani alle 12.

«La Nadefr messa a punto dal governo Schifani segue e attualizza le tendenze del quadro macroeconomico italiano e siciliano, declinando anche la strategia generale della Regione per i prossimi mesi», ha detto ancora Falcone

«Archiviata questa fase sul Defr, adesso ci concentreremo su bilancio e legge di stabilità - ha spiegato invece il presidente della Regione, Renato Schifani - e gli obiettivi sono ben delineati: spinta alla creazione di nuovi posti di lavoro, sostegno alle imprese per il rilancio del tessuto produttivo siciliano e un forte supporto agli enti locali soprattutto sul fronte delle progettazioni per metterli nelle condizioni di cogliere le nuove opportunità di finanziamento».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA