De Carlo (FdI), ripresenterò pdl sepoltura feti. Dem all'attacco

ROMA, 01 SET - "Se a lei sembra normale che una vita venga smaltita come un rifiuto speciale va bene, a me no. Una donna che decide per 'x' motivi di interrompere la gravidanza, avrà il diritto di poterlo farlo e il feto avrà il diritto di essere seppellito". Risponde così Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia e primo firmatario della proposta di legge "disposizioni in materia di sepoltura dei bambini non nati" nel corso di un'intervista a Tpi. Se eletto De Carlo annuncia che riproporrà la proposta di legge. Il Pd va all'attacco: "E' un'ossessione, ci opporremo", dice Cecilia D'Elia responsabile Pari Opportunità nella Segreteria del Dem.

